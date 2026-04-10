Forbidden fruit, spoiler 10 aprile 2026: Halit trova Yildiz e Nadir da soli, Ender prova a incastrare Sahika

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 10 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender per proteggere Yigit ha accettato di collaborare con Sahika.

Le due metteranno in atto un piano con lo scopo di separare Halit e Yildiz, l’obiettivo di Sahika è quello di liberarsi di Argun e di Nadir per prendere lei il controllo dell’azienda.

Spoiler Forbidden fruit 10 aprile 2026: Ender prova a dare la colpa a Sahika, lei riesce a salvarsi

Emir inviterà a pranzo Yildiz ma poi andrà via e la lascerà da sola. Poco dopo la donna verrà raggiunta da Nadir e non appena arriverà Halit li troverà da soli, cosa che non gradirà affatto dal momento che le aveva chiesto di stare alla larga dal suo nemico.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender proverà a far ricadere su Sahika tutte le colpe. La sorella di Kaya, però, con la sua solita astuzia riuscirà a farla franca anche stavolta.