Forbidden fruit, spoiler 9 settembre 2025: Alihan non approva la relazione tra Emir e Lila, intanto Zeynep…

Va in onda oggi, martedì 9 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan non reagirà affatto bene non appena scoprirà che la nipote Lila sta frequentando Emir.

In preda alla furia Alihan licenzierà l’amico di Zeynep dalla sua azienda e vieterà alla nipote di continuare a vedere il ragazzo, lei però non si arrenderà e chiederà aiuto alla sorella di Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 9 settembre 2025: Zeynep sotto accusa, Hira fa un’altra sfuriata

Zerrin è sempre stata contraria all’unione tra suo fratello e Zeynep e non sembra essere affatto disposta ad accettare la loro relazione. La donna inviterà la fidanzata di Alihan a prendere un tè con alcune amiche, ci sarà anche la madre di Hira.

Nuran accuserà Zeynep ritenendola responsabile del licenziamento di sua figlia, anche Zerrin cercherà di mortificare la ragazza. Lei visibilmente turbata andrà via dal locale e incontrerà Hira in un negozio, le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che dovrà fare i conti con una nuova sfuriata da parte della pilota.