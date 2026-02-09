Forbidden fruit, spoiler 9 febbraio 2026: Sahika manipola Emir, vuole liberarsi di Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che il ritorno a sorpresa di Yildiz ha creato non poco trambusto a villa Argun.

La Yilmaz ha interrotto la proposta di matrimonio di Halit nei confronti di Sahika rivelando a tutti di essere in dolce attesa. La nuova fidanzata di Argun vuole liberarsi di lei per evitare che rovini tutti i suoi piani.

Spoiler Forbidden fruit 9 febbraio 2026: Zehra perde il suo libro, Sahika vuole convincere Erim a…

Sahika cercherà di sfruttare la tenerezza di Halit parlando della possibilità di avere un figlio maschio. Quale sarà la sua prossima mossa? Con il suo atteggiamento continua a dimostrare di essere spregevole e senza scrupoli, riuscirà a liberarsi anche di Yildiz?

La donna manipolerà Erim con l’obiettivo di spingerlo a chiedere ad Halit di far trasferire Yildiz negli alloggi dei domestici per isolarla. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il computer di Zehra verrà violato e il suo librò verrà cancellato.