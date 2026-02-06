Forbidden fruit, spoiler 6 febbraio 2026: Kaya lascia l’azienda, Sahika convince Yigit a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 6 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che sono cambiate moltissime cose qualche mese dopo la scomparsa di Ender.

Sahika è riuscita ad ottenere ciò che voleva, Halit infatti le ha chiesto di diventare sua moglie. I due annunceranno il loro matrimonio a Kaya ma lui non reagirà bene, deciderà infatti di lasciare l’azienda per tornare a svolgere il lavoro di avvocato.

Spoiler Forbidden fruit 6 febbraio 2026: Kaya aiuta Emir e Caner, Yigit asseconda Sahika

Dopo che sono stati licenziati Emir e Caner riceveranno nuove opportunità lavorative da parte di Kaya, intanto Yigit continuerà a farsi influenzare negativamente da Sahika.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la sorella di Kaya convincerà il nipote a somministrare delle gocce ad Erim a sua insaputa. Il ragazzo accetterà di farlo perché pensa che lo aiuteranno a stare meglio.