Forbidden fruit, spoiler 30 settembre 2025: Yildiz si trasferisce a Sapanca, Kemal la raggiunge

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 30 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che le critiche avanzate da Yildiz nei confronti degli amici di Emir la faranno discutere con Halit.

Visibilmente infastidita dall’acceso confronto avuto con il marito la sorella di Yildiz prenderà una decisione. Quale? Andare via di casa per un po’, infatti si trasferirà temporaneamente a Sapanca.

Spoiler Forbidden fruit 30 settembre 2025: Halit vuole convincere Yildiz a tornare a casa

Quando Kemal scoprirà che Yildiz è andata a vivere a Sapanca deciderà di raggiungerla e rischieranno di essere scoperti da Halit. Anche lui infatti ha deciso di recarsi dalla moglie dopo il loro litigio per cercare di far tornare il sereno tra loro e convincerla a tornare a casa.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender incuriosita dal misterioso comportamento di Alihan andrà avanti con il suo piano per cercare di scoprire quali sono i suoi segreti.