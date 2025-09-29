Forbidden fruit, spoiler 29 settembre 2025: Emir e Caner minacciati da Dundar, Alihan decide di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Dundar proverà di nuovo a sistemare le cose con Zeynep dopo quello che è successo alla concessionaria.

L’uomo si recherà a casa di Zeynep per porgerle di nuovo le sue scusa ma prima di incontrare lei vedrà Emir e Caner che si troveranno nell’abitazione della ragazza per farle uno scherzo.

Spoiler Forbidden fruit 29 settembre 2025: Aliahan vuole tenere Kaju

Dundar si spaventerà quando vedrà Caner ed Emir con il volto coperto e istintivamente prenderà la pistola per minacciarli di ucciderli. Fortunatamente subito dopo arriverà Zeynep e proverà a calmare gli animi, a causa della confusione che si creerà però Kaju scapperà di casa.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il cagnolino verrà ritrovato, Alihan però deciderà di tenerlo con sé perché penserà che la sua amata da sola non è in grado di occuparsene. La sua decisione darà non poco fastidio ad Ender, la donna infatti non è felice di vivere con un cane e questo farà prendere una decisione ad Alihan.