Forbidden Fruit sospesa su Canale 5: ecco quando e perché

Forbidden Fruit è tra le dizi turche che hanno debuttato in estate sui teleschermi di Canale 5. La serie tv sta conquistando il pubblico italiano grazie ad una trama ricca di colpi di scena. Le vicende di Yildiz e Zeynep si sono rivelate un nuovo grande successo made in Turchia scoperto da Piersilvio Berlusconi. Nonostante questo, però, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare un piccolo cambio di programmazione per quanto riguarda la settimana che va dall’11 al 17 agosto. In particolare, Forbidden Fruit rimarrà sospesa venerdì 15 agosto in occasione di Ferragosto. Una decisione presa per permettere ai fan della serie tv di trascorrere la festività in totale realax e non perdere nemmeno un colpo di scena dei loro amatissimi beniamini.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit tradisce Yildiz

La serie tv non andrà in onda il 15 agosto sui teleschermi di Canale 5. Forbidden Fruit subirà un piccolo stop prima del suo ritorno in tv fissato per lunedì 18 agosto in televisione. Una dizi turca che sta appassionando moltissimo il pubblico. Le anticipazioni annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Halit. L’uomo scoprirà che sua moglie Yildiz l’ha truffato, prelevando dal suo conto concorrente importanti quantità di denaro. Neanche a dirlo, la scoperta manderà su tutte le furie l’imprenditore che lascerà il tetto coniugale per rifugiarsi da Ender. Sarà qui che i due verranno travolti dalla passione. Ebbene sì, Halit tradirà Yildiz a pochi mesi dal loro matrimonio. Un vero colpo di scena che avrà importanti conseguenze all’interno della serie tv.