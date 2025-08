Settembre segna il ritorno di Tradimento: cambia il palinsesto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo una lunga attesa estiva, “Tradimento” si prepara a tornare sugli schermi a settembre, pronta a riaccendere le emozioni dei telespettatori. La serie turca, che ha saputo farsi largo nel cuore del pubblico grazie a una trama avvincente e ricca di colpi di scena, era stata sospesa a giugno da Mediaset, che aveva deciso di rimandare la trasmissione del finale di stagione per evitare il calo fisiologico di ascolti tipico del periodo estivo. Una scelta, quella dell’interruzione, che non ha trovato il favore dei fan, molti dei quali hanno espresso il proprio disappunto soprattutto sui social network. La soap, infatti, sin dalle sue prime puntate ha tenuto banco con inganni, bugie, tradimenti e passioni, il tutto sorretto da un cast di attori molto amato. Nel frattempo, Canale 5 ha introdotto nuove soap nel palinsesto, tra cui “La notte nel cuore” e “Forbidden Fruit”, prodotti freschi che stanno ottenendo risultati sorprendenti in termini di ascolti, anche in un momento notoriamente difficile per l’Auditel. Questi successi inattesi stanno però creando non poche difficoltà ai vertici Mediaset, che si trovano ora a dover rimodulare i palinsesti autunnali per dare spazio a tutte le produzioni senza sacrificare alcuna serie. Una sfida non da poco, considerando il precedente di “Segreti di Famiglia”, che lo scorso anno subì modifiche radicali fino a finire visibile solo in streaming su Mediaset Infinity. Nonostante queste criticità, l’azienda ha ufficializzato in questi giorni i palinsesti per la nuova stagione e ha confermato che “Tradimento” tornerà in onda da settembre, anche se non nella consueta fascia oraria. La serie, infatti, abbandonerà definitivamente il pomeriggio feriale per spostarsi in prima serata, dove aveva già fatto registrare ascolti straordinari: oltre 2,6 milioni di telespettatori e share sopra il 16%. Numeri che evidenziano l’enorme affetto da parte del pubblico verso le dizi (serie televisive turche) e che hanno sicuramente influenzato la decisione di riservare loro uno spazio più prestigioso. Con la protagonista Guzide al centro di nuove verità e intrighi, la parte finale della stagione promette nuovi scossoni e svolte inattese. L’appuntamento, dunque, è fissato per settembre in prima serata su Canale 5, in attesa di conoscere la data ufficiale e di scoprire come si concluderanno le vicende che hanno appassionato milioni di italiani.

Nuovo orario per “Tradimento”: cosa cambia da settembre

Con l’arrivo di settembre, “Tradimento” si appresta a tornare in TV, ma lo farà in una nuova collocazione oraria. Per far spazio a “Forbidden Fruit” nel pomeriggio, Mediaset ha deciso di spostare la soap turca in prima serata, fissandone la trasmissione per il giovedì sera. Un cambio che, come fa notare TvBlog, potrebbe rivelarsi strategico per l’emittente, soprattutto alla luce degli ottimi risultati registrati nella passata stagione. Nonostante la concorrenza di programmi di punta come “The Voice” di Antonella Clerici e “Sognando Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci, la serie ha saputo difendersi con ascolti più che soddisfacenti, dimostrando di avere un pubblico fedele. Intanto, cresce la curiosità attorno ai nuovi episodi. Le anticipazioni diffuse online annunciano svolte importanti nelle vite di Guzide e dei suoi familiari, con intrecci emotivi sempre più intensi. I fan sono impazienti di scoprire quali sorprese li attendono e come evolveranno i destini dei protagonisti, tra verità nascoste, scelte difficili e relazioni sempre più complicate. La trama di “Tradimento” ruota attorno a Guzide, una donna forte e determinata, il cui equilibrio familiare viene improvvisamente sconvolto da segreti e inganni. Al centro della storia ci sono le sue lotte per proteggere i figli e mantenere unita la famiglia, mentre intorno a lei si intrecciano passioni proibite, tradimenti e giochi di potere. La soap mescola abilmente drammi personali e colpi di scena, tenendo lo spettatore con il fiato sospeso episodio dopo episodio, in un susseguirsi di emozioni e rivelazioni che esplorano temi universali come l’amore, la fiducia e la vendetta. La soap ha registrato ascolti significativi su Canale 5, consolidandosi come uno dei programmi più seguiti della rete. In alcune serate, ha raggiunto picchi di oltre 2,4 milioni di spettatori, con uno share del 22%, evidenziando un forte interesse da parte del pubblico italiano. Tuttavia, non sono mancati momenti di flessione: a gennaio 2025, la serie ha registrato il suo risultato più basso, con 1,8 milioni di spettatori e uno share dell’11%. Nonostante queste oscillazioni, “Tradimento” ha mantenuto una presenza stabile nel palinsesto serale di Canale 5. Il cast è composto da attori di grande talento che hanno saputo dare vita a personaggi complessi e coinvolgenti. La protagonista Güzide Özgüder è interpretata da Vahide Perçin, nota per il suo ruolo di Hünkar Yaman in “Terra Amara”. Al suo fianco, nel ruolo del marito Tarık Yenersoy, troviamo Mustafa Uğurlu, mentre i figli Ozan e Oylum sono interpretati rispettivamente da Yusuf Çim e Feyza Sevil Güngör. Il personaggio di Ali Sezai Okuyan, figura chiave nella vita di Güzide, è interpretato da Ercan Kesal, mentre Aras Aydın veste i panni di Behram Dicleli, un personaggio misterioso che aggiunge tensione alla trama. Altri membri del cast includono Caner Şahin nel ruolo di Tolga Kaşifoğlu, Asena Girişken come Yeşim Denizeren e Cem Bender nel ruolo di Oltan Kaşifoğlu. La serie vanta anche la partecipazione di attori come İlayda Akdoğan, İrem Tuncer, Nursel Köse e Defne Samyeli, che arricchiscono ulteriormente la narrazione con le loro interpretazioni.