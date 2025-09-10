Forbidden Fruit si allunga su Canale 5: il nuovo orario della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Yildiz e Zeynep collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di premiare. In particolare dal 9 settembre, la dizi turca ha subito un cambio di programmazione. Forbidden Fruit prenderà il via dalle ore 14:10 fino alle 15:45 quando poi darà la linea a La forza di una donna, che sta registrando ascolti clamorosi nonostante la concorrenza de Il Paradiso delle signore. La serie tv andrà quindi in onda con un episodio e mezzo. Una bella notizia per i fan che non vedono l’ora di sapere come finiranno le storie di Yildiz e Zeynep.

Forbidden Fruit nuove puntate: Asuman crea tensioni tra Yildiz e Halit

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Asuman creerà tensioni tra Yildiz e Halit. Erim e Zehra, invece, non accoglieranno bene l’arrivo della madre di Zeynep e Yildiz. Nel frattempo, Alihan apprenderà che Halit aveva avuto una relazione extraconiugale con sua madre, che portò alla fine del matrimonio dei suoi genitori. L’uomo in preda alla collera devasterà tutta la stanza. Zeynep cercherà di calmare il compagno ma sarà costretta a chiedere aiuto ad Hakan. Yildiz vorrà tenere segreta la notizia di aver perso il bambino che aspettava da Halit.