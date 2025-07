Forbidden Fruit ridotta su Canale 5: il cambio di programmazione infuria i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende di Zeynep e Yildiz hanno ottenuto un grande successo in seguito alla loro messa in onda ad inizio luglio su Canale 5. Nonostante questo, Mediaset ha annunciato un ulteriore cambio di programmazione per quanto riguarda la dizi turca a partire da oggi 31 luglio. Secondo quanto trapelato da Blasting News, Forbidden Fruit accorcerà la sua durata per permettere una messa in onda più lunga di Io sono Farah. Per questo motivo, le vicende di Zeybep e Yildiz andranno in onda dalle ore 14:10 fino alle 15:15 quando prenderà la linea la nuova serie tv con Demet Ozdemir, che sta registrando ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5.

Forbidden Fruit anticipazioni prossime puntate

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Forbidden Fruit che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche giorno su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Yildiz verrà accusata da Ender di aver complottato per sposare Halit. La donna delusa deciderà di abbandonare la tenuta e trasferirsi nel suo vecchio appartamento. Nel frattempo, Ender plagerà Zehra raccontandole che Halit si è separato da lei a causa di un presunto legame con Sinan. Per questo motivo, la donna incoraggerà la ragazza di simulare un incidente per riconciliarsi con il padre. Quest’ultimo, deciso a riconquistare Yildiz, organizzerà un finto rapimento per portarla su di un’importante imbarcazione dove le dirà di non volerla perdere.