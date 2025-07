Forbidden Fruit ridotta su Canale 5: ecco da quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Le vicende di Zeynep e Yildiz stanno collezionando ascolti record nella fascia che un tempo era di Tradimento. Nonostante il grande successo ottenuto sui teleschermi di Canale 5, la dizi turca subirà un cambio di programmazione in occasione dell’arrivo della nuova stagione televisiva di Mediaset. Come riportato dal portale Blasting News, Forbidden Fruit subirà una riduzione di durata all’arrivo di Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5. Per questo motivo, l’appuntamento andrà in onda a partire dalle 14:10 fino alle 14:45, perdendo così 20 minuti rispetto all’orario estivo. Le vicende di Zeynep e Yildiz continueranno la loro messa in onda anche in autunno al posto di Tradimento, che proseguirà solo in prima serata.

Forbidden Fruit anticipazioni nuove puntate su Canale 5

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit che il pubblico avrà modo di venere nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Yildiz e Sengul sono cadute nel tranello organizzate da Ender. Le due amiche si sono recate felici alla cerimonia per l’incoronazione per il Re della fantomatica repubblica di Lombelico. I giornalisti hanno svelato alle due amiche di essere stata ingannate, tanto da iniziare a prenderle in giro. Halit ha rimproverato Yildiz che è stata sbeffeggiata da Zehra e Lila. Nonostante questo, Yildiz ha scoperto di essere diventata una star sui social. Suo marito le ha imposto alcune regole per imparare a muoversi nel nuovo mondo con disinvoltura. Per questo motivo, le ha affiancato una consulente d’immagine.