Forbidden Fruit come finisce? Svelato l’episodio inaspettato della serie tv

Forbidden Fruit sta andando in onda in questo momento in Italia con grande successo di ascolti. La trama ricca di intrighi e di colpi di scena ha catturato l’attenzione del pubblico. A tal proposito, c’è molta curiosità di sapere come finirà la serie tv che ha avuto la sua conclusione nel 2023 in Turchia. Le anticipazioni sul finale di Forbidden Fruit rivelano che Ender e Yildiz rifletteranno sulle loro vite e su come sarebbe stato se non si fossero mai conosciute. Un momento di consapevolezza che le porterà a guardarsi indietro sia con gratitudine sia con ambizione da entrambi le parti. Nel finale di stagione, tutti avranno ciò che si meritano. Yildiz scoprirà che Dogan è coinvolto in un incidente automobilistico, tanto da farlo arrestare. Quando verrà alla luce la loro figlia, lui sarà ancora in prigione. Una volta rilasciato, Dogan si alleerà con Ender per vendicarsi di Yildiz.

Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep sposa Engin, Ender e Yildiz ricche e complici

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep tornata dall’America dopo aver divorziato da Alihan si risposerà con Engin, il fratello di Handan. Kumru, invece, fingerà di essere una ragazza povera per conquistare Selim. Una volta rimasta incinta, la donna dirà che il padre del bambino è Caner. Selim morirà in uno scontro con Dogan. Alla fine, Kumru e Caner si sposeranno. Dogan e Yildiz, invece, appianeranno le loro divergenze sposandosi a loro volta. Tuttavia, l’uomo sembrerà morire mentre gioca con sua figlia. Anche Emir e Sezai diventeranno marito e moglie. Le tragedie ed i conflitti si concluderanno in tono positivo. Caner diventerà padre per la seconda volta mentre Ender e Yildiz rimarranno ricche, complici e felici nonostante il loro passato.