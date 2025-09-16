Forbidden Fruit dimezzata di un’ora: la scelta di Mediaset scatena polemiche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende di Yildiz e Zeynep collezionano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, Mediaset ha annunciato un importante cambio di programmazione che ha scatenato diverse polemiche tra i fan. In particolare, dal prossimo lunedì 22 settembre la serie tv made in Turchia verrà dimezzata di un’ora a causa del ritorno di Uomini e Donne con la nuova stagione sempre condotta da Maria De Filippi. Forbidden Fruit verrà trasmesso dalle ore 14:10 fino alle 14:45 quando prenderà la linea il dating show. Una riduzione di circa un’ora che ha scatenato già diverse critiche da parte del pubblico italiano.

Forbidden Fruit cambia orario per via del ritorno di Uomini e Donne

La serie tv con Yildiz e Zeynep cambierà orario per permettere il ritorno di Uomini e Donne sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni rivelano che Alihan confesserà a Zerrin le motivazioni per il quale ha deciso di sposare Ender. Intanto Lila temerà di perdere il contatto con lo zio mentre Erim non comprende l’atteggiamento di Ender. Zeynep, invece, prenderà alloggio del suo nuovo ufficio come co-direttrice della Falcon Airlines ed affronterà alcune discussioni con Dundar, che si preoccuperà per le conseguenze della situazione.