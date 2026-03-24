Forbidden Fruit confermata per una settima stagione: la bella novità per i fans

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Ci sono belle notizie per i fans di Forbidden Fruit, attualmente in onda sui teleschermi di Canale 5 da lunedì alla domenica pomeriggio. Da alcuni rumors in circolazione si evince che in Turchia la serie tv è stata rinnovata per la settima stagione. Da giorni si vociferava che la storia di Ender e Yildiz avrebbe avuto un seguito sebbene in forma diversa ovvero sotto forma di film. Ora, invece, il giornalista turco Birsen Altuntas ha rivelato che la casa di produzione della serie tv realizzerà una nuova stagione. Le puntate saranno trasmesse in anteprima su Now Tv, la rete turca che mandò per la prima volta Forbidden Fruit nel 2018. La trama continuerà a girare sui personaggi principali come Yildiz, Ender, Caner ed Asuman sebbene non manchino le new entry.

La settima stagione di Forbidden Fruit in onda nel 2026

Forbidden Fruit avrà una settimana stagione che andrà in onda nel 2026 sui teleschermi di Canale 5. In Italia, stanno andando in onda gli episodi della terza stagione e per questo il pubblico dovrà attendere ancora diversi mesi prima di vedere la nuova stagione, ora in produzione. Attualmente, Ender e Yildiz nemiche giurate sono diventate alleate per fare la guerra a Sahika, la terribile fidanzata di Halit. Dagli spoiler si apprende che il signor Argun e la darklady non saranno presenti nella settima stagione della serie tv per colpa di alcuni colpi di scena in arrivo.