Forbidden Fruit, come finisce tra Zeynep e Alihan? Finale amaro per la coppia

Forbidden Fruit è la serie tv che sta appassionando sempre più pubblico sui teleschermi di Canale 5. In questo momento grande attenzione è focalizzata sulla coppia formata da Zeynep e Alihan. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda prossimamente in Italia raccontano che i due riusciranno a tornare insieme dopo aver superato alcuni ostacoli. In particolare, Zeynep perdonerà l’imprenditore, accettando la sua proposta di nozze. Un lieto fine che si rivelerà solo momentaneo. Dagli spoiler di Forbidden Fruit trapelati da Blasting News si apprende che Zeynep lascerà Alihan quando lui si alleerà con Ender per vendicarsi di Halit. L’imprenditore scoprirà che il signor Argun aveva avuto una storia extraconiugale con sua madre. Di qui, la decisione di Alihan di contrarre matrimonio con Ender per vendicarsi di Halit.

Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep lascia Alihan e s’innamora di Ata

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Zeynep dimenticherà Alihan iniziando una storia d’amore. La donna s’innamorerà perdutamente di Ata, dal quale diventerà mamma di un bambino. I due decideranno di lasciare Istanbul e trasferirsi in America e più precisamente a New York per iniziare una nuova vita lontani da tanta sofferenza. Nel frattempo non ci saranno buone notizie per Yildiz. La donna perderà l’amato Dogan per un attacco di cuore che si rivelerà fatale. Un finale agrodolce per le due sorelle protagoniste dello sceneggiato che sta conquistando il cuore degli italiani.