Forbidden Fruit, come finisce la storia tra Halit e Yildiz? Finale sconvolgente

Forbidden Fruit è tra le serie tv che hanno debuttato in questa stagione estiva di Mediaset. La dizi ha preso il posto di Tradimento con un grande riscontro di ascolti e pubblico. Grande attenzione in questo momento è focalizzata sulla storia di Halit e Yildiz. Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che il matrimonio della coppia subirà un’importante frattura. L’imprenditore rimarrà folgorato da Sahika, che tornerà in Turchia dopo aver passato del tempo all’estero insieme a suo fratello. La donna dimostrerà di avere cattive intenzioni, tanto da volersi avvicinare ad Halit per un suo tornaconto personale. Purtroppo il signor Argun finirà nella trappola di Sahika, finendo per fare l’amore con lei.

Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz spinge Halit giù dalle scale

Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che il tradimento di Halit verrà scoperto da Yildiz, che deciderà di lasciarlo e chiedergli il divorzio. Sarà in questi momenti che la sorella di Zeynep scoprirà di attendere un bambino. Proprio la donna si renderà protagonista di una violenta lite con l’ex marito, a cui interverranno anche Sahika e Ender. Durante il tafferuglio, Yildiz spingerà Halit giù per le scale con la complicità delle altre due donne. L’uomo verrà portato in ospedale dove le sue condizioni appariranno così gravi da morire poco dopo. Yildiz, Ender e Sahika verranno arrestate per omicidio.