Forbidden Fruit, come finisce la prima stagione della serie tv? Finale imperdibile

Forbidden Fruit è la serie tv turca che sta appassionando sempre più telespettatori su Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Alihan, Zeynep, Halit e Yildiz. Tra non molte settimane, il pubblico assisterà la finale della prima stagione della dizi turca che sarà ricco di colpi di scena. Le anticipazioni di Forbidden Fruit raccontano che Alihan deciderà di mettere fine alla storia d’amore con Zeynep, non volendo impegnarsi in qualcosa di serio. Il pubblico scoprirà che l’imprenditore aveva visto sua madre tradire il genitore, tanto da non voler subire lo stesso pure lui. Per questo motivo, l’uomo aveva deciso di avere sono flirt occasionali. Nel frattempo ad Istanbul farà il suo arrivo Cem, il nuovo direttore generale degli esteri. L’uomo dimostrerà di avere un debole per Zeynep dopo averla conosciuta nell’ufficio dell’azienda.

Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep decide di partire con Cem in America

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti il finale della prima stagione in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Cem apparirà molto incuriosito da Zeynep, la quale accetterà di diventare la sua assistente per prendere le distanze da Alihan. Una decisione che scatenerà la gelosia da parte di quest’ultimo, il quale vorrà che Cem torni nuovamente in America per allontanarlo da Zeynep. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il direttore generale degli esteri chiederà alla sorella di Yildiz di seguirlo ad Atlanta. La donna accetterà la richiesta di Cem, scatenando la reazione di Alihan. L’uomo si recherà in aeroporto per fermare la partenza di Zeynep ma ci riuscirà o sarà già troppo tardi? Non ci resta che vedere le puntate per saperlo.