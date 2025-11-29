Forbidden Fruit cambia programmazione per l’8 dicembre: la bella sorpresa per il pubblico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che hanno debuttato quest’anno sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Yildiz e Zeynep collezionano in media quasi 2 milioni di telespettatori. In queste ultime ore è stato annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felice il pubblico italiano. In particolare, la dizi turca andrà in onda con una puntata extralarge il prossimo 8 dicembre. Forbidden Fruit infatti prenderà il posto lasciato vacante da Uomini e Donne, che andrà in pausa per la Festa dell’Immacolata Concezione. Per questo motivo, le vicende di Yildiz e Zeynep saranno trasmesse dalle ore 14:10 fino alle 16:30 quando prenderà la linea un nuovo appuntamento de La forza di una donna, altra soap opera amatissima delle reti Mediaset.

La serie tv andrà in onda con una puntata extralarga il prossimo 8 dicembre in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5? Le anticipazioni della dizi turca narrano che Kaya farà il suo arrivo ad Istanbul dopo aver passato diverso tempo in Inghilterra. L’uomo diventerà il nuovo capo dell’azienda Argun. Il pubblico a questo punto scoprirà che Kaya è una vecchia conoscenza di Ender. I due avevano avuto una storia d’amore in passato.