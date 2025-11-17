Spettacolo Italia

La forza di una donna si allunga su Canale 5: il cambio di programmazione

Giulia Bertaccini17 Novembre 2025
Spoiler La forza di una donna 11 novembre 2025
Ceyda de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione dei suoi telespettatori. La serie tv che racconta le vicende di una famiglia hanno conquistato i cuori di milioni di utenti su Canale 5. Ogni giorno, la storia di Bahar è vista da oltre 2 milioni di spettatori, riuscendo a battere la concorrenza anche de Il Paradiso delle signore, in onda nello stesso momento su Rai 1. In occasione del periodo natalizio, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan. Secondo quanto riportato da Blasting News, Mediaset trasmetterà puntate più lunghe a causa della sospensione del daytime di Amici. Gli appuntamenti infatti andranno in onda dalle 16 fino alle 16:55 quando prenderà la linea Dentro La Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

La forza di una donna, tutte le novità per il mese di dicembre

Ma l’aumento di durata de La forza di una donna non sarà l’unica novità del mese di dicembre. Secondo quanto riportato in rete, la serie tv verrà trasmessa sette giorni su sette. Le vicende con Bahar, Nisan e Doruk andranno in onda di domenica, prendendo il posto lasciato vacante da Verissimo, che andrà in pausa per le vacanze di Natale 2025. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della dizi turca? Le anticipazioni rivelano che Arif e Yusuf finiranno in carcere, ingiustamente accusati di aver posto fine alla vita di Yeliz. In questo frangente, il barista conoscerà Kismet, la quale gli confesserà di essere la sua sorellastra in quanto figlia di Yusuf. L’avvocatessa aiuterà padre e figlio Kara ad uscire di prigione.

Spoiler La forza di una donna 23 settembre 2025
Sarp de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
