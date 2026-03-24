Forbidden fruit cambia programmazione: la mossa a sorpresa di Mediaset

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Forbidden fruit continua a tenere alta l’attenzione del pubblico grazie ai suoi numerosi colpi di scena. La serie tv in onda da lunedì alla domenica pomeriggio sta registrando ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la nota dizi turca. In particolare, le vicende con Yildiz e Ender non andranno più in onda di giovedì in prima serata. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare l’appuntamento di Forbidden fruit del 2 aprile per sostituirlo col nuovo show del duo comico Pio e Amedeo dal titolo Stanno tutti invitati.

Forbidden fruit si sposta al mercoledì sera dal mese di aprile

La serie tv turca traslocherà al mercoledì sera dopo la decisione di Mediaset di cancellare gli appuntamenti al giovedì per fare posto a Stanno tutti invitati, il nuovo show di Pio e Amedeo. Forbidden fruit continuerà così a regalare emozioni anche in prima serata dove aveva ottenuto un grandissimo successo. Tra le novità del mese di aprile c’è anche l’arrivo di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca della domenica sera di Canale 5. Dal 12 aprile, i telespettatori seguiranno l’amore impossibile tra Canfeza, una ragazza nomade e Mahir, un commissario di polizia.