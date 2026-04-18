Forbidden Fruit cambia programmazione: la mossa a sorpresa di Mediaset

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit continua il suo grande successo sui teleschermi di Canale 5 dove va in onda da ormai un anno. Le puntate sono seguite da 2 milioni di telespettatori: numeri sempre più in crescita che ne fanno una delle serie tv più viste in questo momento in Italia. Proprio per questa ragione, Mediaset ha deciso di raddoppiare Forbidden Fruit in prima serata. Nella settimana che va dal 20 al 26 aprile, le vicende ambientate sulle rive del Bosforo andranno in onda giovedì 23 e venerdì 24 aprile in prima time sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha saputo prendersi uno spazio importante nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dopo aver ottenuto ascolti sempre più importanti.

Forbidden Fruit cambia programmazione

La serie tv subirà un cambio di programmazione in occasione della settimana dal 20 al 24 aprile quando andranno in onda due appuntamenti in prime time. Forbidden Fruit sta deliziando il suo pubblico grazie a colpi di scena sempre più accattivanti. Le anticipazioni della dizi turca raccontano che le nozze tra Ender e Kaya verranno ostacolate da Sahika. Quest’ultima non vorrà che suo fratello consumi il matrimonio appena celebrato con la Celebi. Per questo motivo, la darklady ostacolerà ogni avvicinamento dei genitori di Yigit. Infine, Leyla si avvicinerà sempre di più ad Halit, tanto che Yildiz inizierà a sospettare che i due abbiano una relazione extraconiugale.