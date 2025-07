Forbidden Fruit anticipazioni: quale sarà il destino di Yildiz e Halit? Finale inaspettato per la coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit sta appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ambientata in Turchia sta ottenendo oltre il 20% di share per un totale di 2 milioni di utenti. In questo momento, grande attenzione è focalizzata su Halit e Yildiz interpretati rispettivamente da Talat Bulut e Eda Ece. Le anticipazioni di Forbidden Fruit raccontano che l’imprenditore cadrà nella trappola della sorella di Zeynep. L’uomo infatti chiederà la mano della donna dopo che lei gli confesserà di amarlo. I due, a questo punto, diventeranno marito e moglie. Un’ unione che non sarà appoggiata da Zerrin e Ender, che proverà di tutto pur di sabotare il matrimonio ma senza successo. La felicità della coppia avrà vita breve quando nella storyline faranno il loro ingresso due fratelli, Kaya e Sahika.

Forbidden Fruit anticipazioni: Yildiz chiede il divorzio ad Halit dopo il tradimento con Sahika

Le anticipazioni di Forbidden Fruit in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Kaya dimostrerà di essere una vecchia fiamma di Ender mentre Sahika metterà gli occhi addosso ad Halit, che ricambierà il suo interesse nonostante sia sposato con Yildiz. L’imprenditore finirà per fare l’amore con la nuova arrivata, tanto da scatenare la reazione della moglie. La sorella di Zeynep deciderà di chiedere il divorzio ad Halit. I due a questo punto avranno una lite furiosa che avrà tragiche conseguenze. L’imprenditore cadrà rovinosamente per la scale dopo essere stato spinto giù da Yildiz, Sahika e Ender, sopraggiunte sulla scena. Alla fine, Halit perderà la vita in ospedale mentre tre le donne verranno arrestate.