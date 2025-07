Forbidden Fruit come finisce per Halit? Finale drammatico per il personaggio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è la nuova serie tv del pomeriggio di Canale 5 dove sta registrando grandi ascolti. Al centro della storia Zeynep e Yildiz, due sorelle molto vicine ma molto diverse tra di loro. Proprio quest’ultima è al centro di un triangolo amoroso formato da Ender e Halit. Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che la sorella di Zeynep riuscirà a diventare la moglie di Halit. La coppia scoprirà di attendere un bambino. Un unione che subirà un forte scossone all’arrivo dei due fratelli Kaya e Sahika. Se il primo dimostrerà di essere il primo amore di Ender, Sahika si avvicinerà pericolosamente ad Halit. Proprio quest’ultimo finirà per far l’amore con lei, tanto da Yildiz deciderà di chiedergli il divorzio.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit muore spinto giù dalle scale da Yildiz e Sahika

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che nascerà una rissa tra Halit e Yildiz a cui si aggiungeranno anche Ender e Sahika. Sarà qui che accadrà il colpo di scena quando l’uomo cadrà rovinosamente dalle scale. Una volta portato in ospedale, l’imprenditore perderà la vita in seguito ad un’emorragia cerebrale. Il pubblico a questo punto scoprirà che Yildiz e Sahika avevano spinto l’uomo giù dalle scale al termine di un furioso parapiglia. Anche Ender apparirà coinvolta nella caduta di Haalit. Alla fine, le tre donne finiranno in carcere accusate di aver posto fine alla vita di Halit. Una detenzione che avrà vita breve, visto che Yildiz, Sahika e Ender faranno presto ritorno in libertà.