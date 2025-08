Forbidden Fruit anticipazioni puntate dall’11 al 15 agosto: Alihan è geloso di Zeynep

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv più apprezzate del pubblico italiano. Le vicende di Zeynep e Yildiz continueranno la loro messa in onda anche durante la settimana di Ferragosto. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall’11 al 15 agosto sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Zeynep rimarrà coinvolta in una situazione imbarazzante con Alihan. Essa darà vita ad alcuni fraintendimenti con Yildiz e suo cognato Halit. Nel frattempo, Lila apparirà stanca delle tensioni all’interno della tenuta Argun. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che la donna uscirà per una serata con un’amica dove farà la conoscenza di Ates, un ragazzo affascinante. Quest’ultimo non esiterà ad invitare Lila ad una festa.

Forbidden Fruit anticipazioni: la vicinanza tra Cem e Zeynep desta la gelosia di Alihan

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 11 a venerdì 15 agosto sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Cem dimostrerà di essere sempre più interessato a Zeynep. L’atteggiamento dell’uomo nei confronti della segretaria scatenerà la gelosia di Alihan. Nel frattempo, Ender prenderà parte ad un evento mondano dove finirà faccia a faccia con Yildiz. Quest’ultima poi organizzerà una grande festa per inaugurare la nuova casa ma la serata prenderà una piega imprevista. Nel frattempo, Alihan cercherà di chiarire con Zeynep in merito ai suoi sentimenti. L’imprenditore si rinchiuderà all’interno di un ascensore insieme a lei per avere un confronto.