Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 7 all’11 luglio: Alihan e Zeynep ai ferri corti, ecco perché

Forbidden Fruit è la nuova dizi turca del pomeriggio di Canale 5. Debuttata da meno di una settimana al posto di Tradimento, la serie tv sta collezionando ascolti soddisfacenti. Le anticipazioni delle nuove puntate che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 7 a venerdì 11 luglio rivelano che Halit smaschererà le intenzioni di Ender. L’uomo scoprirà che la donna ha intenzione di incastrarlo con l’accusa di adulterio. Per questo motivo, Halit costringerà la moglie a firmare le carte del divorzio alle sue condizioni. Le anticipazioni di Forbidden Fruit raccontano che Ender vivrà dei momenti difficili. La donna proverà a vedere suo figlio a scuola ma le sarà impedito dagli uomini di Halit. Nel frattempo, Yildiz rifiuterà l’invito a cena di Halit.

Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan critica Zeynep per aver assunto un’assistente non qualificata

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in onda dal 7 all’11 luglio su Canale 5 rivelano che Yildiz deciderà di tornare a lavorare al ristorante per racimolare qualcosa. La donna tuttavia nasconderà alla sorella i suoi piani con Sengul. Nel frattempo, Alihan criticherà Zeynep per aver assunto un’assistente non qualificata. Nonostante questo, l’uomo farà in modo che la donna ottenga un lavoro, facendo credere che il merito sia di Zeynep. Enver, invece, verrà incoraggiata da suo fratello Caner a reagire all’affronto subito da Halit. L’uomo incoraggerà sua sorella a meditare una vendetta contro l’ex marito. Una settimana ricca di emozionanti colpi di scena attende i fan delle vicende ambientate in Turchia.