Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 25 al 29 agosto: Halit lascia il tetto coniugale, ecco perché

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 25 al 29 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Zeynep scomparirà nel nulla dopo aver partecipato ad una festa. Yildiz a questo punto inizierà alcune ricerche per ritrovare la sorella che verrà rintracciata poco dopo. Sarà qui che Zeynep rivelerà di essere turbata per aver ferito Cem. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Alihan pretenderà di avere un confronto con Zeynep ma lei lo respingerà. La donna accuserà il suo ex fidanzato di starle causando solo delle sofferenze. Nel frattempo, Ender organizzerà una cena di lavoro tra Zehra e Osman. Il pubblico a questo punto scoprirà che l’ex moglie di Halit ha intenzione di avvicinare i due per un tornaconto economico.

Forbidden Fruit anticipazioni: Halit lascia il tetto coniugale dopo una lite con Yildiz

Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma dal 25 al 29 agosto su Canale 5 rivelano che Halit e Yildiz avranno un duro litigio. L’uomo scoprirà che sua moglie gli ha prelevato delle ingenti quantità di denaro dal proprio conto grazie ad una rivelazione di Defne. L’imprenditore deluso deciderà di lasciare il tetto coniugale e trovarsi una sistemazione in un albergo. Ender a questo punto userà tale situazione per cercare di riconquistare il cuore del suo ex marito. Per fare ciò, la donna stringerà un’alleanza con Kemal e contatterà un vecchio corteggiatore nella speranza di far ingelosire Halit.