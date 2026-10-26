Forbidden Fruit, anticipazioni dal 2 al 7 novembre: Cansu tenta di uccidere Yildiz, Hasan Ali prepara la sua vendetta

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Le nuove puntate di Forbidden Fruit in onda dal 2 al 7 novembre promettono momenti di grande tensione per i protagonisti della soap turca di Canale 5. Al centro delle trame ci saranno ancora una volta Yildiz, Cagatay, Cansu e Hasan Ali, coinvolti in una serie di eventi destinati a cambiare gli equilibri delle rispettive famiglie. La gelosia di Cansu raggiungerà livelli sempre più preoccupanti, mentre Hasan Ali porterà avanti un piano segreto contro Sahika. Nel frattempo Yildiz si troverà ad affrontare nuove sfide personali e sentimentali che potrebbero modificare il suo futuro. Quali conseguenze avranno le mosse di Cansu? Hasan Ali riuscirà davvero a liberarsi di Sahika? E quale importante desiderio inizierà a farsi strada nella mente di Yildiz?

Forbidden Fruit anticipazioni dal 2 al 7 novembre: Cansu diventa sempre più pericolosa

Le prossime puntate vedranno Cansu perdere progressivamente il controllo della situazione. La donna non riuscirà più a nascondere la propria ossessione nei confronti di Yildiz e arriverà persino a rivolgerle pesanti minacce.

Le sue parole preoccuperanno profondamente Cagatay, che deciderà di prendere alcuni provvedimenti per proteggere la propria famiglia. La tensione continuerà a crescere e lo scontro tra le due donne raggiungerà livelli mai visti prima.

Nel frattempo Ender approfitterà della fragilità emotiva di Cansu per manipolarla e spingerla verso scelte ancora più estreme. Proprio questa situazione darà vita a una serie di eventi che porteranno Yildiz a vivere momenti di forte paura.

Successivamente la giovane si ritroverà a fare i conti con immagini e sensazioni inquietanti che la porteranno a interrogarsi su quanto accaduto, mentre Cagatay proverà a riportare serenità nella loro quotidianità.

Hasan Ali dichiara guerra a Sahika

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 2 al 7 novembre rivelano che Hasan Ali non avrà alcuna intenzione di abbassare la guardia.

L’uomo continuerà infatti a elaborare un piano per allontanare definitivamente Sahika dalla sua vita. Tuttavia la donna inizierà a sospettare che qualcosa non stia andando come previsto e cercherà di capire quali siano le sue reali intenzioni.

Contemporaneamente Ender proverà a sfruttare il conflitto a proprio vantaggio. Con grande abilità, tenterà di alimentare lo scontro tra Hasan Ali e Sahika, convinta di poter ottenere benefici personali da una loro rottura definitiva.

La situazione diventerà sempre più delicata e nessuno dei protagonisti sarà disposto a fare un passo indietro. Per questo motivo il clima all’interno della famiglia si farà sempre più esplosivo settimana dopo settimana.

Yildiz sogna un nuovo figlio mentre emergono nuovi sospetti

Nel corso della settimana troverà spazio anche una vicenda più personale che riguarderà direttamente Yildiz e Cagatay.

Dopo aver superato le recenti difficoltà, la coppia proverà a ritrovare un po’ di tranquillità. Proprio in questa fase Yildiz inizierà a riflettere seriamente sul proprio futuro e capirà di desiderare un figlio insieme al marito.

Parallelamente Asuman si renderà protagonista di una situazione piuttosto movimentata durante una lezione di guida. Un episodio improvviso finirà infatti per attirare l’attenzione delle autorità e provocherà non pochi imbarazzi davanti ai familiari.

Sul fronte professionale, invece, Hasan Ali bloccherà la vendita dell’azienda di Cagatay nel tentativo di costringerlo a collaborare più strettamente con lui. Questa scelta insospettirà il giovane imprenditore, che inizierà a porsi numerose domande sulle vere intenzioni del padre.

Intanto Sahika scoprirà alcuni dettagli sui piani di Hasan Ali e deciderà di reagire. La donna non resterà a guardare e preparerà una contromossa che rischierà di aprire un nuovo e pericoloso capitolo della loro guerra personale.