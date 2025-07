Forbidden Fruit allunga su Canale 5: la bella sorpresa per i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando sempre di più i telespettatori italiani. In onda da inizio luglio su Canale 5, le vicende di Yildiz e Zeynep sono riuscite a catturare l’attenzione di oltre 2 milioni di utenti. Una grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere una decisione importante sul suo futuro. Mediaset infatti ha annunciato un nuovo cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda di Forbidden Fruit. Stando a quanto trapelato da Blasting News, la serie tv allungherà la propria durata a partire da domani 21 luglio su Canale 5. Le puntate quindi inizieranno a partire dalle ore 14:10 per concluderai alle 16:30 quando prenderà la linea La forza di una donna, che sta sbaragliando la concorrenza anche di Rai 1 dove va in onda Estate in diretta con Gianluca Semprini e Greta Mauro.

Forbidden Fruit anticipazioni puntate di luglio

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma luglio sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Kemal confesserà ad Yildiz di amarla ancora anche se le prometterà di starle lontana per permetterle di portare avanti il suo doppio gioco con Ender. L’uomo non manterrà la promessa, proponendo ad Yildiz di scappare insieme. Intanto Ender organizzerà un piano per mettersi in contatto con Erdem, un ricco uomo d’affari rivale di Halit. La donna avrà intenzione di ostacolare le nozze tra il suo ex marito e Yildiz e per questo chiederà a Metin di convincerlo a fargli firmare un accordo prematrimoniale. Infine tra Ender e Zerrin nascerà un’alleanza contro Yildiz mentre Alihan e Zeynep troveranno un cucciolo per strada, tanto da recarsi in un rifugio, assentendosi dall’ufficio.