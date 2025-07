Forbidden Fruit accorcia su Canale 5: il cambio di programmazione dal 31 luglio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno andando in onda in questo momento su Canale 5. Le vicende di Yildiz e Zeynep hanno ottenuto un discreto successo in Italia dopo aver preso il posto di Tradimento, che tornerà da settembre in televisione. Nonostante gli ottimi ascolti registrati, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di attuare un nuovo cambio di programmazione valido dal 31 luglio. Secondo quanto riportato da Blasting News, Forbidden Fruit accorcerà di durata a partire dal 31 luglio a causa dell’arrivo di Io sono Farah nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di mandare in onda solo un appuntamento della serie tv. Le vicende di Yildiz e Zeynep andranno in onda a partire dalle ore 14:20 fino alle 15:30 quando prenderà la linea Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir.

Forbidden fruit in onda con un suo episodio dal 31 luglio

A partire dal 31 luglio, Forbidden fruit andrà in onda con un solo episodio. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv che andranno in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Emir finirà in ospedale dopo aver accusato un brutto svenimento. Halit scoprirà che suo figlio soffre di una grave forma di depressione dovuta al suo divorzio da Ender. I medici informeranno l’imprenditore che Emir deve passare del tempo con entrambi i genitori. Per questo motivo, il marito di Yildiz chiederà ad Ender di tornare a vivere a casa sua. Una decisione che non sarà presa bene dalla sorella di Zeynep, visto che non era stata avvisata prima da Halit. Per questo motivo, la tensione all’interno di villa Argun si taglierà con un coltello.