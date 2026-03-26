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Fondi europei. Fdi: grazie ad attenzione del vicepresidente UE Fitto la Puglia potrà ricollocare 679 mln. Ora utilizzo oculato e fuori dalle logiche elettorali

Di seguito la dichiarazione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Paolo Pagliaro, la vice Tonia Spina e i consiglieri Dino Basile. Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri)

“La Puglia con oltre 679 milioni di euro riallocati è fra le Regioni italiane più interessate dalla revisione intermedia della politica di coesione europea, questo grazie all’attenzione avuta dal vice commissario della Commissione europea, Raffaele Fitto, che, negli ultimi mesi e nell’interesse esclusivo della nostra regione, ha instaurato buoni rapporti istituzionali con i Governi regionali, la revisione scadeva il 31 dicembre 2025 quindi parte è stata trattata con l’ex presidente Michele Emiliano e parte (specie per quanto riguarda l’Housing) con il presidente Antonio Decaro. In pratica sono state messe da parte le ideologie e si è ragionato con una ‘metodologia inclusiva’, così come lo stesso vicepresidente Fitto l’ha definita parlando delle ‘trattative’ con tutte le Regioni interessate.

“In Puglia questo consentirà la riprogrammazione di importanti risorse della Programmazione europea 2021-2027 che vengono tolte da capitoli che per semplicità possiamo definire ‘non più utili’ allo sviluppo del territorio e posizionati di altri che sono considerati, anche in vista dei mutamenti socio-politico, ma anche climatici – più emergenziali. Dei 679 milioni di euro a parte più consistente delle risorse, oltre 471 milioni, è destinata, per questo alla competitività, per sostenere imprese, innovazione e sviluppo produttivo. Accanto a questo, più di 180 milioni vengono investiti nelle politiche abitative, affrontando in modo concreto il tema del diritto alla casa, mentre 27 milioni sono destinati alla gestione delle risorse idriche, un elemento sempre più strategico per il futuro dei territori .

“Quindi sviluppo economico e occupazionale, diritto alla casa e gestione dell’acqua: tre capitoli fondamentali per la nostra regione che costituiscono, indubbiamente, una grande boccata d’ossigeno alla Regione Puglia che potrà riprogrammare tutta una serie di misure. Di qui il nostro appello al presidente Decaro, alla sua giunta e alla sua maggioranza di una maggiore oculatezza nella programmazione, nell’impegno e nella spesa. Intanto l’invito è a utilizzare bene e tutte le risorse che l’Europa mette a disposizione delle Regioni meno sviluppate per colmare un gap con il ‘Nord’, soprattutto il monito è quello di non utilizzarle in chiave elettorale e clientelare. In passato è successo e ce ne siamo resi conto quando si sono dovuti bloccare i finanziamenti alle imprese perché gestiti a ‘maglie larghe’ con un danno vero provocato a tanti operatori economici pugliesi.”