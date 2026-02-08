Sport Capitanata
Foggia, ufficiale: Barilari esonerato
Il Calcio Foggia 1920 s.r.l., previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Enrico Barilari e dall’incarico di allenatore in seconda Leonardo Bitetto.
La società desidera ringraziare entrambi i tecnici per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto nel periodo trascorso alla guida della squadra rossonera, augurando loro le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo delle rispettive carriere.