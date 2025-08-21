Foggia, tragico incidente sulla SP 115: morta una donna di 28 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lungo la strada provinciale 115 che collega Foggia a Troia, una donna di 28 anni è morta dopo un grave incidente stradale, avvenuto intorno alle 11 di oggi; 4 il numero degli altri feriti.

Secondo le ricostruzioni, si è trattato di un impatto violentissimo tra un furgone Ducato con 7 persone a bordo e una Seat Ibiza, l’auto su cui viaggiava proprio la donna, completamente sbalzata sull’asfalto dopo lo scontro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri della Compagnia di Foggia per ricostruire la dinamica del sinistro. Gli altri 4 feriti hanno riportato lievi ferite e sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.