Foggia, terribile incidente sulla SP41: ragazzo di 28 anni in gravi condizioni

Grave incidente avvenuto questa notte verso le 2 sulla Strada Provinciale 41: un 28enne di San Nicandro Garganico è uscito fuori strada mentre era alla guida della sua Lancia Y, lungo la strada che collega la stessa cittadina a Torre Mileto.

Secondo le ricostruzioni, il giovane viaggiava da solo a bordo della sua autovettura e non vi sarebbe nessun altro veicolo coinvolto nell’impatto: da chiarire ancora la precisa dinamica del sinistro e le cause che hanno portato all’incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine che si sono immeditatamente occupate dei rilievi del sinistro e gli operatori del 118 con l’elisoccorso: i rianimatori dell’HEMS hanno intubato il giovane e l’hanno trasferito all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, nel quale si trova ora in prognosi riservata.