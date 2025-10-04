Foggia, tenta di rubare oggetti da un'auto parcheggiata: denunciato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Episodio spiacevole ma ormai consueto accaduto nella serata di Venerdì 3 Ottobre a Foggia, presso il parcheggio ‘La Maddalena’, dove un uomo di 52 anni è stato sorpreso mentre cercava di rubare oggetti da un’auto parcheggiata.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale della Polizia Locale di Foggia, il quale ha fermato l’uomo con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento di bene privato (il malfattore stava sfondando il deflettore dell’auto per arrivare agli oggetti).

La refurtiva è stata successivamente riconsegnata al proprietario.

Continua quindi il periodo nero per Foggia, continuamente assediata da illegalità, ingiustizie e violenze, ma sembra che si vada gradualmente verso un potenziamento dei servizi di sorveglianza notturni e non solo, per garantire la piena sicurezza ai cittadini.