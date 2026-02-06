[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, tabellone pubblicitario cade su auto. Solidarietà dell’Amministrazione

Questa mattina in Via Tratturo Camporeale a Foggia, all’altezza dell’intersezione con Via Paolo Telesforo, un cartellone pubblicitario a causa del vento si è adagiato al suolo colpendo un’autovettura che in quel momento stava transitando.

Sul posto, sono intervenute una pattuglia della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che hanno messo in sicurezza la zona e condotto gli accertamenti di rito, in collaborazione con personale dello Sportello Unico Attività Produttive.

Il cartellone è risultato in regolare concessione a un privato, cui spetta per legge il mantenimento dello stesso in condizione di sicurezza e l’obbligo della manutenzione, circostanze che sono in corso di verifica e contestazione da parte degli uffici comunali preposti.

Alla conducente del veicolo, prontamente soccorsa e condotta in ospedale per gli accertamenti di rito, va la vicinanza sincera della sindaca Episcopo e della giunta comunale.

Foggia, 6 febbraio 2026

Foto FoggiaToday.it