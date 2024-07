Foggia, sequestrati i beni di Rocco Moretti

Dalle prime ore della mattinata odierna, la sezione operativa Dia di Foggia sta sequestrando beni mobili e immobili, nonché diversi rapporti finanziari per un valore complessivo di circa 400mila euro, nella disponibilità – anche per interposta persona – del boss Rocco Moretti, detenuto in regime speciale ex art. 41 bis o.p., a seguito delle subite condanne definitive per estorsione, a 4 anni e 8 mesi, ed associazione mafiosa ed altro, a 10 anni e 8 mesi, nel processo Decima Azione.

Il provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Bari, accoglie pienamente la proposta avanzata dalla locale Procura Generale della Repubblica, la quale, in considerazione delle condanne definitive di Moretti, ha formulato una motivata richiesta sulla base della preliminare attività eseguita dal personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, distaccato alla citata Procura Generale, e degli accertamenti patrimoniali sviluppati dalla Dia.