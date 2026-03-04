Foggia, scomparsa giovane donna di 21 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, mistero e apprensione per la scomparsa di una giovane donna di 21 anni

Da quasi tre giorni si sono perse le tracce di una giovane donna, scomparsa lunedì nelle campagne del Foggiano.

Da quanto si è appreso si tratta di una bracciante agricola di 21 anni, di origine romena, di nome Elena. La scomparsa della giovane donna è stata denunciata da una sua amica, che si è recata in Questura e ai poliziotti ha fornito l’identikit e ha ricostruito gli ultimi spostamenti della stessa.

Nella denuncia pare che l’amica abbia riferito che la 21enne avrebbe cominciato negli ultimi tempi a prostituirsi sulla statale 16, alla periferia di Foggia.

La Prefettura di Foggia ha nel frattempo attivato il piano di ricerca. Le forze dell’ordine hanno ritrovato nei pressi del luogo dove si sarebbe prostituita il telefono cellulare della 21enne.

Sempre per quanto denunciato dall’amica, le due donne sarebbero state importunate da alcuni uomini nella settimana precedente alla scomparsa. Sul caso indaga la Polizia.

TeleSveva