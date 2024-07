Foggia: promossi quattro Dirigenti della Questura

Nella giornata di ieri a Roma si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato nel corso del quale il Capo della Polizia ha conferito la promozione a quattro Dirigenti della Questura di Foggia.

Trattasi del Primo Dirigente e Vicario del Questore dr. Michele ABENANTE, promosso a Dirigente Superiore.

Classe ’68, di origini calabresi, ha maturato una notevole esperienza nell’incarico di Vicario presso la Questura di Avellino ove ha ricoperto il medesimo incarico per oltre 4 anni, sovrintendendo a importanti servizi di ordine pubblico; precedentemente era stato Vicario presso la Questura di Oristano. Dal 2014 al 2015 è stato Capo di Gabinetto presso la Questura di Taranto, ove ha gestito i complessi servizi connessi alla gestione della vertenza nazionale dell’Ex-Ilva.

In precedenza, per circa tre anni, è stato a Capo della Squadra Mobile di Lecce, ove ha condotto un’importante indagine internazionale che ha interessato la Turchia e che ha portato all’arresto di 35 persone per immigrazione clandestina.

Nel 2007 per quasi tre anni ha diretto il Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, e in passato ha diretto il Commissariato di P.S. di Rossano (CS), ove ha condotto numerose attività investigative a contrasto dell’organizzazione mafiosa ’ndrangheta.

Vice Questore dr.ssa Lorena CICCIOTTI, 52 anni, Dirigente del Commissariato P.S. di San Severo proveniente dalla dirigenza del Commissariato P.S. di Battipaglia. Dal 2014 al 2018 è stata Capo della Squadra Mobile della Questura di Salerno, portando a termine importanti indagini di polizia giudiziaria.

Vice Questore dr. Agostino LICARI, 49 anni, Dirigente del Commissariato P.S. di Manfredonia, funzionario di grande esperienza, prima di approdare a Manfredonia ha diretto il Commissariato P.S. di Senigallia e, a scavalco per mancanza del dirigente, anche quello di Osimo.

Vice Questore dr. Marco MASTRANGELO, 50 anni, Dirigente Squadra Mobile, ha diretto con impeccabile professionalità la Squadra Mobile della Questura di Potenza, in precedenza della Questura dell’Aquila e ancor prima quella di Cuneo, ricoprendo incarichi anche presso la Divisione Anticrimine e l’Ufficio di Gabinetto della stessa sede.

I citati Funzionari della Polizia di Stato, tutti nominati Primi Dirigenti, hanno diretto gli Uffici loro affidati con professionalità e zelo, dimostrando uno spiccato senso di appartenenza alle Istituzioni e ottenendo apprezzabili risultati in tutti i servizi loro assegnati.

Il Questore della provincia di Foggia è particolarmente grato al Capo della Polizia per l’attenzione rivolta a questo territorio, connotato da notevoli difficoltà operative che i Funzionari ogni giorno sono chiamati ad affrontare.

Ai suoi diretti collaboratori ha espresso i più sentiti auguri per il prosieguo della loro brillante carriera.