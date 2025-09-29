[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia prega per Gaza. Il 1 ottobre la veglia promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dalle associazioni cattoliche per invocare pace e riconciliazione



Appuntamento nella chiesa di San Giovanni di Dio, con l’arcivescovo mons. Giorgio Ferretti, per chiedere il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, la soluzione diplomatica negoziata, il rispetto integrale del diritto umanitario internazionale.

Una veglia di preghiera per chiedere il dono della pace e della riconciliazione nella martoriata terra di Gaza: è l’iniziativa che si terrà mercoledì 1 ottobre, alle ore 20.00, nella chiesa di San Giovanni di Dio di Foggia (Via Arpi 176 – accanto Unifg), presieduta dall’arcivescovo mons. Giorgio Ferretti.

L’appuntamento, fortemente voluto dalla Comunità Sant’Egidio di Foggia, nasce dal desiderio comune di diverse realtà ecclesiali e associative di condividere un momento di preghiera per quanti soffrono a causa del conflitto.

L’iniziativa vede l’adesione di numerose associazioni, movimenti e comunità cristiane che testimoniano la volontà di camminare insieme nella costruzione di un futuro di pace. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, la Comunità di Sant’Egidio rinnova l’invito a non restare indifferenti e a unirsi per Gaza e per tutte le popolazioni che vivono in zone di guerra, convinti che la pace sia possibile e che cominci dal coinvolgimento di ciascuno.

Si pregherà per chiedere il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, la soluzione diplomatica negoziata, il rispetto integrale del diritto umanitario internazionale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.