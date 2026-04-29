Foggia

Foggia, omicidio Dino Carta. Appello per identificare una possibile testimone

Redazione29 Aprile 2026
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Foggia, omicidio Dino Carta. Appello per identificare una possibile testimone

Una potenziale testimone dell’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato con colpi di pistola in via Caracciolo, a Foggia, la sera del 13 aprile scorso, immortalata in un fermo immagine poco dopo l’omicidio.

Nel fotogramma si vede transitare uno scooter e pochi metri dietro una donna. Il timer segna le 21.58 e 55 secondi, ovvero pochi attimi dopo gli spari.

A distanza di due settimane, l’omicidio di Dino Carta è ancora avvolto nel mistero. A lanciare l’appello è l’avvocato Michele Vaira, che assiste la famiglia della vittima: proprio quel frame potrebbe essere importante per il riconoscimento della persona, la cui individuazione può essere importante per la ricostruzione dell’accaduto.

La Vieste en Rose
Redazione29 Aprile 2026