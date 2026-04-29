Foggia, omicidio Dino Carta. Appello per identificare una possibile testimone
Foggia, omicidio Dino Carta. Appello per identificare una possibile testimone
Una potenziale testimone dell’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato con colpi di pistola in via Caracciolo, a Foggia, la sera del 13 aprile scorso, immortalata in un fermo immagine poco dopo l’omicidio.
Nel fotogramma si vede transitare uno scooter e pochi metri dietro una donna. Il timer segna le 21.58 e 55 secondi, ovvero pochi attimi dopo gli spari.
A distanza di due settimane, l’omicidio di Dino Carta è ancora avvolto nel mistero. A lanciare l’appello è l’avvocato Michele Vaira, che assiste la famiglia della vittima: proprio quel frame potrebbe essere importante per il riconoscimento della persona, la cui individuazione può essere importante per la ricostruzione dell’accaduto.