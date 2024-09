Foggia, medici aggrediti: arriva il sottosegretario Gemmato

FOGGIA. LA SALANDRA (FDI) GOVERNO VICINO AD OPERATORI SANITARI, DOMANI PRESENTE GEMMATO



“Domani, venerdì 6 settembre il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato sarà a Foggia per esprimere la propria solidarietà e la vicinanza del Governo a medici e infermieri aggrediti presso il Policlinico Riuniti.

Io stesso esprimo il mio dispiacere per l’evento violento che si è verificato ai danni dei nostri camici bianco.

Lo scenario culturale e sociale è critico ma il Governo sarà sempre dalla parte del personale sanitario, che opera con senso di responsabilità in situazioni spesso di difficoltà e finisce per subire tali vili aggressioni.

Il Governo Meloni, lo ricordo, proprio quest’anno ha introdotto la procedibilità d’ufficio per lesioni, anche lievi, a carico degli operatori sanitari e l’estensione della reclusione fino a 5 anni.

A tal proposito ringrazio particolarmente il Sottosegretario Gemmato, sempre vicino al personale sanitario e attento alle loro esigenze, rendendosi protagonista nella sua azione di governo nel promuovere misure a loro tutela e a sostegno dell’intero comparto.

Episodi come questo saranno seriamente perseguiti e la comunità deve comprendere l’importanza vitale del personale sanitario, che è una risorsa per la nazione e per ciascuno di noi”. Così in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra.