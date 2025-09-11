Foggia, maxi rissa a colpi di asce e coltelli nei pressi di un bar: 15 i coinvolti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ancora un episodio di violenza inaudita colpisce la città di Foggia: intorno alle 20 di mercoledì 10 settembre, nei pressi di un bar in via Gioberti, due bande composte da soggetti Rom si sono scontrate a colpi di coltelli e asce.

Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato gli agenti della Polizia Locale, i quali sono immediatamente intervenuti per placare gli animi e interrompere la sanguinosa rissa. Durante il litigio è rimasta ferita una donna, immediatamente soccorsa e medicata dai sanitari.

Secondo le ultime ricostruzioni, la Polizia avrebbe arrestato uno dei coinvolti per porto abusivo di armi dopo aver trovato un’ascia all’interno del suo furgone.

Le indagini proseguono per individuare tutti i responsabili e scoprire le cause che hanno portato al litigio, per ora ignote.