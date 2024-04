Foggia – Linate, primi giorni sold out! Prende il volo la nuova tratta del Gino Lisa

Se visitate il sito di Lumiwings, noterete che per il volo del 28 aprile 2024 non riporta più alcun posto disponibile, il volo è sold out.

I calcoli della pagina Mondo Gino Lisa ci dicono (con probabile errore del +/- 6%) che la rotta sullo scalo di Linate viaggia registrando un +48% rispetto a quello di Malpensa.

Voli con più di 100 passeggeri, confermando ancora i dati di picco avuti in occasione delle festività Pasquali. Da più fronti ci risulta che, nonostante il periodo pasquale sia terminato, i riempimenti della rotta verso lo scalo cittadino del capoluogo meneghino stanno registrando costantemente dei coefficienti di riempimento molto elevati.

Foggia – Linate ha messo le ali?

Lo vedremo nelle prossime settimane, sicuramente il beneficio di avere il collegamento con tale scalo tutti i giorni (tranne il venerdì) si inizia a vedere anche indirettamente sulle altre due rotte attive: Malpensa (operato il venerdi) e Bergamo (operato la sera del martedi e del giovedi, utilizzabile anche come volo di rientro in giornata).

“Noi abbiamo sempre sostenuto che Linate rappresenti l’opportunità più forte per i voli nazionali del Gino Lisa di Foggia. E siamo fiduciosi che l’ottimo lavoro svolto fino ad ora darà i suoi frutti!” Riporta la pagina Mondo Gino Lisa.