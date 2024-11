“Foggia. La Polizia di Stato arresta trafficanti di droga”

Durante i servizi istituzionali di controllo del territorio, personale della Sezione di Foggia della Polizia Stradale ha avuto modo di notare due autovetture che erano solite fermarsi contemporaneamente nelle aree di sosta presenti sulla A14, tra il casello di Canosa di Puglia (BT) e quello di Foggia Zona Industriale, per poi ripartire, mantenendosi sempre alla medesima distanza.

In ragione di ciò, lo scorso 18 novembre, le due autovetture venivano sottoposte ad attenta perquisizione e i conducenti ed occupanti sottoposti a controllo.

Al termine delle operazioni, il predetto personale, all’interno di una Golf, rinveniva e sequestrava: due armi corte con relativo munizionamento, di cui una con matricola abrasa e l’altra provento di furto, vari criptotelefoni – smartphone – sim card, nr.4 carte di credito-un ingente quantitativo di denaro e nr.12 involucri incellofanati di colore scuro contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina dal peso complessivo di kg. 13,300.

Inoltre, l’altro veicolo era provento di attività criminosa e al suo interno veniva rinvenuto anche un proiettile cal. 22.

Per tali motivi il conducente e il passeggero della Golf, di nazionalità straniera, venivano tratti in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, possesso di pistola con matricola abrasa nonché ricettazione; mentre il conducente dell’altra autovettura, di nazionalità straniera, veniva deferito in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di munizionamento.

I soggetti tratti in arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venivano condotti presso la Casa Circondariale di Foggia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’A.G., non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.