Foggia: la Polizia di Stato arresta rapinatore d’auto

FOGGIA: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA RAPINATORE DI AUTO

Continua incessantemente l’azione di prevenzione e contrasto dei reati della Polizia di Stato per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

È in quest’ottica che assume estrema rilevanza il lavoro svolto dal personale della Questura di Foggia che ha tratto in arresto un pregiudicato locale per rapina impropria, lesioni e resistenza a P.U.

Nel dettaglio, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti della squadra “Volanti”, con non poche difficoltà, sono riusciti ad assicurare alla giustizia un soggetto che, nel centro città, era stato colto in flagrante da un cittadino mentre era intento a rubare un’autovettura.

Il soggetto, su disposizione dell’A.G., veniva associato presso la locale Casa Circondariale.

L’arresto, avvenuto anche grazie alla collaborazione attiva dei cittadini, costituisce un segnale forte della presenza delle Istituzioni in una realtà complessa e delle azioni poste in essere dalle Forze di Polizia per combattere uno dei fenomeni criminosi più insidiosi di questo territorio, i furti di autovetture.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari;

Va precisato che la posizione della persona coinvolta nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che la stessa non può essere considerata colpevole sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.

Foggia, 7 dicembre 2024