Foggia, incendio appiccato nei pressi del Bosco dell'Incoronata
Il fuoco è stato spento prima che raggiungesse il Santuario grazie all'intervento del servizio antincendio e guardiaboschi del Comune di Foggia.
Nella giornata di ieri, 9 Agosto, un incendio di natura dolosa è divampato nella pineta del Santuario dell’Incoronata, a pochi chilometri da Foggia.
Immediato l’intervento di ATS Angeli del Fuoco, Vigili del Fuoco, ARIF Puglia e Guardie Ambientali Ecozoofile FareAmbiente, riusciti a bloccare sul nascere il principio del rogo attraverso un’operazione rapida ed efficiente.
“Solo grazie al presidio continuo istituito dall’amministrazione comunale presso il Bosco dell’Incoronata si è riusciti a domare le fiamme evitando che si consumasse l’ennesima tragedia ambientale nel nostro territorio”; queste le parole del consigliere comunale Francesco Strippoli.