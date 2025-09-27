[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia, i voli Lumiwings restano a terra. I motivi

Oggi i voli in partenza e in arrivo a ‘Gino Lisa’ di Foggia operati dal vettore Lumiwings non verranno operati.

Lo comunica Aeroporti di Puglia in base alla comunicazione del vettore.

I voli in programma sono quelli da e per Milano Linate e Monaco di Baviera. Sessanta, a quanto si apprende, i passeggeri prenotati sul volo in partenza da Foggia e diretto a Milano Linate, 49 quelli prenotati sul volo diretto a Monaco di Baviera.

Alla base del problema, a quanto comunicato, motivi operativi. I passeggeri, stando a quanto comunicato da Aeroporti di Puglia, sono stati assistiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero con voucher per consumazione presso bar e ristoranti presenti nella struttura aeroportuale e rimborso automatico del biglietto.