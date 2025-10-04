[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Foggia e Provincia: nel solo mese di settembre effettuate 22 operazioni ad Alto Impatto e 45 servizi straordinari di controllo del territorio.

La Polizia di Stato, nel trascorso mese di settembre ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di settembre, nella città di Foggia sono state realizzate 21 operazioni ad Alto Impatto ed ulteriore attività ad Alto Impatto è stata espletata a Manfredonia, dettagliatamente, nella frazione di Borgo Mezzanone.

Inoltre, sono stati espletati 45 servizi straordinari di controllo del territorio, di cui 4 nella città di Foggia, 22 in quella di Cerignola, 10 a San Severo, 2 a Lucera e 7 nella città di Manfredonia.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.

Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 14457 soggetti, al controllo di 7049 veicoli, alla denuncia di 38 soggetti, all’arresto di 20 persone, al sequestro di 1,313 kg. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.

Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.

Con l’occasione si ricorda, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive, anche in forma anonima, attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112NUE.