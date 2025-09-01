Foggia, due giovani aggrediscono tabaccaia e scappano con l'incasso della giornata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’episodio è accaduto nei pressi di Piazza Umberto Giordano a Foggia, in via Barra: una tabaccaia è stata sorpresa e aggredita da due giovani mentre si recava all’istituto bancario per depositare l’incasso della giornata.

I due malviventi le si sono avvicinati a volto scoperto e con un monopattino; dopo averla gettata a terra e trascinata, sono riusciti a impossessarsi della borsa e a fuggire con i contanti destinati al deposito. La donna, a causa della sconvolgente colluttazione, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Presenti lì vicino due carabinieri in borghese che hanno provato a fermare i due rapinatori, senza successo; le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e delle attività commerciali sono state consegnate alle autorità per tutte le indagini del caso.