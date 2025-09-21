Cronaca PugliaFoggia
Foggia, drammatico incidente in Via Lucera: morto centauro di 22 anni
Il ragazzo era a bordo della sua moto quando si è schiantato frontalmente contro un'auto che proveniva dal senso opposto: fatale il tremendo impatto.
Tragico incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2:30 a Foggia, all’incrocio tra via Lucera e viale Candelaro.
Una moto (che proveniva da Via Lucera) con a bordo un ragazzo e una ragazza si è scontrata frontalmente contro un’auto (la quale proveniva invece da Piazza Villani) con una donna alla guida.
Il violentissimo impatto si è rivelato fatale per il giovane conducente della moto Giuseppe Sciotti, foggiano di 22 anni. Ferita l’altra ragazza a bordo del mezzo a due ruote.
Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 e agenti della Polizia locale per ricostruire la precisa dinamica del sinistro.